В Петербурге окольцевали краснокнижных птиц из Африки

Единственным местом в Петербурге, которое эти птицы выбрали для гнездования, стал природный заказника "Юнтоловский".

В Северной столице окольцевали краснокнижных хищных птиц – скоп. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале.

Скопы зимуют в Африке. Пластиковые кольца на их лапках помогут специалистам отследить пути их миграции. Цвет колец выбивают в соответствии с флагом страны, в которой пернатое было окольцовано, а по цифрам можно определить место и время процедуры.

Единственным местом в Петербурге, которое эти птицы выбрали для гнездования, стал природный заказника "Юнтоловский". Сейчас пара растит троих птенцов: скопы предпочитают питаться рыбой, а в Лахтинском разливе и Финском заливе её предостаточно.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском парке поселились красные огари из Москвы.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть