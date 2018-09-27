В Приморском парке поселились красные огари из Москвы

Пернатые обжились в столице с середины XX века, разлетевшись по городу из зоопарка. Исторически они обитают в южных регионах РФ, преимущественно в Ставропольском крае и Астраханской области.

В Лебяжьем пруду, который располагается на территории Приморского парка Победы в Петербурге, запустили несколько пар красных уток, или огарей. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.

Специалист отметил, что название пернатых происходит не от их огненно-рыжей окраски, а из-за угольно-чёрного хвоста – "огарка". Несмотря на то, что этот вид птиц больше похож на гусей, их относят именно к отряду утиных. При этом они, как и гуси, образуют стабильные пары на всю жизнь, что совершенно не характерно для их собратьев-уток.

Также Глазков отметил, что крик огарей и вовсе похож на ржание осла. Птицы обитают в южных регионах РФ, преимущественно в Ставропольском крае и Астраханской области. В Северную столицу пернатые прибыли из Москвы, где они обжились с середины XX века, разлетевшись по городу из зоопарка.

Ранее мы сообщили о том, что на болотах Ленобласти заметили "исполинов" птичьего мира − серых журавлей.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков