На болотах Ленобласти заметили “исполинов” птичьего мира − серых журавлей

Птицы предпочитают не попадаться человеку на глаза и гнездятся на обширном моховом болоте с окнами открытой воды.

На болотах 47-ого региона были замечены "исполины" птичьего мира − серые журавли. Видео с необычными птицами предоставил комитет по животному миру Ленобласти.

Увидеть серых журавлей в дикой природе очень сложно. Они предпочитают не попадаться человеку на глаза и гнездятся на обширном моховом болоте с окнами открытой воды. А вот мест, где можно встретить грибников и просто гуляющих по лесу, птицы стараются избегать. Особенно примечательны весенние "пляски и песни" пернатых. При поиске пары самец и самка журавля по очереди исполняют особую "антифональную песню": их призыв звучит как "кур-лы", в котором первый слог издает одна птица, а второй − другая, при этом песня имеет единый видовой рисунок.

На данный момент популяция серых журавлей в регионе остаётся стабильной. При этом территория, которую они могут заселять, значительно уменьшается. Это происходит из-за осушения и слишком частых визитов человека в лес.

Ранее петербуржцам напомнили, почему нельзя подбирать выпавших из гнезда птенцов.

Видео: комитет по животному миру Ленобласти