Петербуржцам напомнили, почему нельзя подбирать выпавших из гнезда птенцов

Несмотря на растерянный вид, слетки находятся в безопасности, так как за ними присматривают родители.

Петербуржцам и гостям города напомнили о том, почему нельзя подбирать на улице слетков – подросших птенцов, которые могут выпасть из гнезда при попытке совершить первый полёт. Информацию передаёт пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы.

По словам специалистов-орнитологов, слетков легко отличить от более старших собратьев. У них короткий хвост и клюв с желтизной, местами сохраняется пух. Несмотря на растерянный вид, слетки находятся в безопасности, так как за ними присматривают родители.

Исключениями становятся ситуации, когда птенец выходит, например, на проезжую часть. Однако даже в этом случае стоит помогать птице с предельной осторожностью. Птенца нужно аккуратными движениями направить в сторону безопасной территории или перенести в ближайшие кусты. Кормить их или забирать домой не рекомендуется.

В случае, если помощь необходима редкому виду птиц, можно связаться мобильной экологической дежурной службой ведомства по номеру телефона 417-59-36.

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