Спасённая в Ленобласти одноглазая бобриха Василиса родила малыша

Ещё в мае израненное животное доставили в Центр реабилитации диких животных "Сирин".

В начале мая в пожарном водоёме в одном из посёлков во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили бобриху, которой требовалась помощь специалистов. Специалисты рассказали, как сейчас чувствует себя дикое животное.

Израненное животное доставили в Центр реабилитации диких животных "Сирин". Как оказалось, возрастная самка была покусана своими же сородичами, у неё не было правого глаза, также она болела пневмонией и анемией.

Специалисты под наркозом прочистили раны и зашили их. Бобриху назвали Василисой. А через пять недель она родила малыша.

Василиса родила бобренка! Очень о нём заботится, обнимает! специалисты

А в апреле сотрудники "Кошкиспаса" вместе с сотрудниками завода "Северная верфь" спасли бобра и ондатру.

Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум