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Бобра и ондатру спасли сотрудники "Кошкиспаса" вместе с сотрудниками завода "Северная верфь"

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Бобра и ондатру доставили в реабилитационный центр на медицинское обследование. Их или оставят на лечение, либо выпустят в одном из областных заказников.

Работники судостроительного завода "Северная верфь" (входит в ОСК) и служба спасения животных "Кошкиспас" провели операцию по спасению бобра и ондатры.

В заводском достроечном бассейне работники завода обнаружили тающую льдину с двумя водоплавающими – бобром и ондатрой. Льдина была зажата между пирсом, корпусом строящегося корабля и кранцами. Животные были дезориентированы, ослаблены и практически не могли передвигаться.

Судостроители стали подкармливать животных молодыми ветками и сколотили страховочный плотик, чтобы вывезти водоплавающих на открытую воду, когда льдина растает. Параллельно специалисты обратились к волонтерам службы спасения животных "Кошкиспас".

Три спасателя за 15 минут поймали грызунов. Бобра и ондатру доставили в реабилитационный центр на медицинское обследование. Их или оставят на лечение, либо выпустят в одном из областных заказников.

Ранее губернатор Ленобласти показал хатку бобров, построенную у Соснового Бора.

Фото и видео: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Теги: бобер, кошкиспас, ондатра
Категории: Лента новостей,

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