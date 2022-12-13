Бобра и ондатру спасли сотрудники "Кошкиспаса" вместе с сотрудниками завода "Северная верфь"

Бобра и ондатру доставили в реабилитационный центр на медицинское обследование. Их или оставят на лечение, либо выпустят в одном из областных заказников.

Работники судостроительного завода "Северная верфь" (входит в ОСК) и служба спасения животных "Кошкиспас" провели операцию по спасению бобра и ондатры.

В заводском достроечном бассейне работники завода обнаружили тающую льдину с двумя водоплавающими – бобром и ондатрой. Льдина была зажата между пирсом, корпусом строящегося корабля и кранцами. Животные были дезориентированы, ослаблены и практически не могли передвигаться.

Судостроители стали подкармливать животных молодыми ветками и сколотили страховочный плотик, чтобы вывезти водоплавающих на открытую воду, когда льдина растает. Параллельно специалисты обратились к волонтерам службы спасения животных "Кошкиспас".

Три спасателя за 15 минут поймали грызунов. Бобра и ондатру доставили в реабилитационный центр на медицинское обследование. Их или оставят на лечение, либо выпустят в одном из областных заказников.

Ранее губернатор Ленобласти показал хатку бобров, построенную у Соснового Бора.

Фото и видео: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум