Губернатор Ленобласти показал хатку бобров, построенную у Соснового Бора

Трудолюбивые зверьки тратят 10-12 часов в сутки на строительство платин и заготовку пропитания.

В окрестностях Сосновом Бору заметили семейство бобров. Трудолюбивые животные обосновались у воды и построили хатку. Фотографии, сделанные биологом Павлом Глазковым, разместил у себя в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Дрозденко отметил, что бобры тратят по 10-12 часов в сутки на создание плотин и заготовку пропитания. Так как животные питаются исключительно ветками и корой деревьев, у их жилища нередко можно встретить опилки.

На зиму зверьки накапливают жир в хвосте, который увеличивается в размерах осенью и усыхает весной. Кроме того, они используют хвост для плавания и предупреждения соплеменников о приближении опасности.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко (Павел Глазков)