Как отметил Павел Глазков, судя по размеру отпечатка лапы, это взрослый самец.

В Ленинградской области начали просыпаться медведи. Свежий след бурого медведя обнаружил один из жителей Волосовского района. Об этом в своём блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Как отметил Павел Глазков, судя по размеру отпечатка лапы, это взрослый самец. Они просыпаются примерно на полмесяца раньше самок.

В норме медведь выходит из берлоги упитанным, с еще оставшимся жировым запасом. Благодаря этому, в течение месяца после пробуждения медведи могут обходиться без еды. Хотя, конечно, не откажутся и чем-нибудь поживиться: добычей могут стать даже медвежата! Павел Глазков

Поэтому, в том числе, и по этой причине медведица с медвежатами дольше остаются в берлоге. Медведицы начнут выходить из берлог, когда появится первая трава, а медвежата смогут уверенно идти за ней в случае опасности.

Также в Ленобласти тетерева начали готовиться к брачным играм.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков