В Ленобласти бобры продолжают подготовку к зиме

Они собирают ветки для пропитания.

В Приозерском районе Ленинградской области видеоловушка засняла бобров, которые готовятся к зиме. Они собирают ветки, рассказал известный биолог Павел Глазков 2 ноября.

Для транспортировки провизии грызуны выкапывают каналы: водные магистрали проходится рыть когтями. В холодной воде ветки все морозы будут свежими – как в холодильнике.

Каналы служат бобрам в том числе и для безопасности. На суше бобр неуклюж, а вот в воде он чувствует себя словно рыба. Павел Глазков, биолог

Всего существует два вида бобров – это европейский и канадский. Исторически в России жил только европейский, а сейчас в регионе есть и его канадский сородич, перебравшийся самостоятельно из Финляндии.

По информации комитета по охране животного мира, в настоящее время в Ленобласти насчитывают около 22 тыс. европейских и 2 тыс. канадских бобров.

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)