Бобр с Чёрной речки устроил мастер-класс для петербургского фотографа

Трудолюбивый зверёк отправился за провизией, отгрыз ветки и потащил их к своей хатке.

Знаменитый бобр, обосновавшийся на набережной Чёрной речки в Приморском районе, снова попал в объектив фотографа. Антон Кубышкин заснял необычного горожанина 6 марта — тот устроил настоящее представление: заготавливал еду и обустраивал жилище прямо у воды.

Немного потусил у своей хатки, а затем отправился в небольшое путешествие за провизией. Поднялся на тротуар, отгрыз пару веток и уверенно потащил их к себе. Вижу цель — не вижу преград. Антон Кубышкин, фотограф

Наблюдать за трудолюбивым зверьком можно было в районе станции метро "Чёрная речка". Там бобр обосновался уже давно и регулярно попадает в объективы горожан и профессиональных фотографов.

Фото: Telegram / Антон Кубышкин

Речной бобр, облюбовавший береговую линию Чёрной речки, привлёк внимание не только местных жителей, но и экологов с чиновниками. Глава городского комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик даже назвал его "главным героем Петербурга последней недели".

Фото: Telegram / Антон Кубышкин

Однако, как сообщили в ведомстве, в ближайшем будущем животное переселят поближе к сородичам. Слишком близкое соседство с человеком может быть опасно и для зверя, и для людей.

Фото: Telegram / Антон Кубышкин