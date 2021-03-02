Бобры атаковали Васильевский остров в Петербурге и обглодали деревья

Следы бобров появились на берегу Галерной гавани.

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге заметили деревья, обгрызенные бобрами. Как сообщает "Фонтанка", животные облюбовали берег Галерной гавани и оставили характерные следы своей деятельности.

Биолог и автор телеграм-канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков подтвердил, что следы действительно принадлежат бобрам. По его словам, грызуны выбирают места с крутыми берегами, где роют глубокие норы и питаются корой и корнями деревьев.

Он также добавил, что перед холодами бобры создают подводные запасы веток вдоль берега. Зимой животные достают их и питаются, не покидая своих убежищ. В Петербурге бобров можно встретить не только на Васильевском острове, но и вдоль рек Смоленки, Оккервиль, а также в Юнтоловском заказнике.

Ранее мы рассказывали о том, что бабочка, похожая на колибри, замечена в Петербурге.

Фото: freepik (wirestock)