Бабочка, похожая на колибри, замечена в Петербурге

В России она имеет прозвище – "русская колибри".

В Невском районе Петербурга заметили бабочку, которая похожа на колибри. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 19 сентября.

По словам специалиста, был встречен языкан обыкновенный. Большинство сенсационных сообщений о появлении колибри в Европе связано с этой бабочкой. В России она имеет прозвище – "русская колибри".

Языкан, как и его пернатый двойник, может зависать над цветком и летать не только вперед, но и назад. А нектар из цветков он получает при помощи своего длинного хоботка, который по размеру превышает само насекомое. Павел Глазков, биолог

Бабочка обитает не только на юге страны, но и в центральной полосе с умеренным климатом. В Северную столицу языкан залетает в жаркое лето.

Ранее на Piter.TV: глухарь проявил интерес к группе глухарок во Всеволожском районе, но его не поняли.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Людмила Горбунова)