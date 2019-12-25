  1. Главная
Бабочка, похожая на колибри, замечена в Петербурге
В России она имеет прозвище – "русская колибри".

В Невском районе Петербурга заметили бабочку, которая похожа на колибри. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 19 сентября. 

По словам специалиста, был встречен языкан обыкновенный. Большинство сенсационных сообщений о появлении колибри в Европе связано с этой бабочкой. В России она имеет прозвище – "русская колибри". 

Языкан, как и его пернатый двойник, может зависать над цветком и летать не только вперед, но и назад. А нектар из цветков он получает при помощи своего длинного хоботка, который по размеру превышает само насекомое. 

Павел Глазков, биолог 

Бабочка обитает не только на юге страны, но и в центральной полосе с умеренным климатом. В Северную столицу языкан залетает в жаркое лето. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Людмила Горбунова) 

