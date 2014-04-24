  1. Главная
Глухарь проявил интерес к группе глухарок во Всеволожском районе, но его не поняли

Самки вышли на солнечную поляну, чтобы покормиться.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла встречу группы глухарок и глухаря. 

Как рассказал специалист, самки вышли на солнечную поляну, чтобы покормиться. Из чащи через несколько минут донеслась песня, и подружки замерли. 

Они не могли поверить своим ушам, ведь до них донеслась брачная песня глухаря: песня, которую жених напевает своим невестам исключительно весной! Не успели глухарки опомниться, как на поляне появился кавалер во всей своей красе. По-весеннему распушил свой огромный хвост и пел не умолкая, словно сейчас не осень, а весна... 

Павел Глазков, биолог 

У глухаря случился "ложный ток": он попытался поухаживать за самками, но ответа не получил. Глухарки осенью не понимают, чего хотят кавалеры. 

Видео: Telegram / Каждой твари по паре 

