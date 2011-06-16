В Приозерском районе енотовидная собака присматривается к барсучьему жилищу

Оба хищника мирно сосуществуют в одной норе, не мешая друг другу.

Биолог Павел Глазков поделился кадрами, запечатленными фотоловушкой в Приозерском районе Ленобласти, на которых енотовидная собака изучает жилище барсука.

Специалист объяснил особенности совместного проживания этих животных: подобно барсукам, енотовидные собаки погружаются в зимний сон, однако сами нор не сооружают, предпочитая занимать чужие жилища, в том числе барсучьи. Он уточнил, что оба хищника мирно сосуществуют в одной норе, не мешая друг другу. Барсук устраивает себе зимнее укрытие глубоко под землей — на трёх-пятиметровой глубине, в то время как енотовидной собаке вполне комфортно спать ближе к поверхности, примерно на расстоянии двух метров от входа.

Более того, енотовидные собаки отправляются на зимнюю спячку позднее барсуков и выходят из неё раньше своих хозяев-подземельщиков.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)