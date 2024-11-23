Росгвардейцы устроили персональный парад у дома ветеранов в Петербурге

Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии поздравили с годовщиной Победы 103-летнего участника войны и майора медицинской службы в отставке. Музыканты и парадный расчет приехали к ветеранам во двор.

В Петербурге военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии провели трогательную акцию, поздравив ветеранов с наступающей годовщиной Победы. Вместо того чтобы приглашать фронтовиков на плац, военный оркестр и парадный расчет сами приехали к их домам. Персонального парада удостоились двое жителей города.

Перед 103-летним участником войны Борисом Федоровичем Макаревичем и майором медицинской службы в отставке Виктором Осиповичем Ковалевым выступили музыканты военного оркестра штаба Северо-Западного округа. Для ветеранов прозвучали знакомые с молодости мелодии фронтовых лет.

Самым зрелищным моментом стал торжественный марш военнослужащих специального моторизованного Измайловского полка. Перед глазами заслуженных ленинградцев строевым шагом пронесли Государственный флаг Российской Федерации и легендарное Знамя Победы.

