В Ижевске отменили Парад Победы на 9 мая

Парад Победы, который традиционно состояться 9 мая в Ижевске, отменили. Об изменениях сообщил в телеграм-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, это было "непростое решение" и "нет ничего важнее" жизней горожан, ветеранов и детей. Он отметил, что боевики ВСУ неоднократно пытались запугать население.

Иногда каждому свою силу приходится проявлять в том, чтобы принять непростое решение. Так получилось, что сегодня наша очередь. Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики

Ранее стало известно, что для 75% петербуржцев 9 мая остается одним из главных праздников. Оклик также вызывают и приуроченные к нему акции: "Георгиевскую ленточку" поддерживают 87% россиян, а "Бессмертный полк" - 89% опрошенных.

Кроме того, писали о том, что Парад Победы в Москве пройдет без военной техники. В нем также не примут участие воспитанники суворовских и нахимовских училищ.

