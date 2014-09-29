Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники
Сегодня, 7:23
Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов.

Парад Победы на Красной площади в нынешнем году пройдет без военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В качестве причины отказа от военной техники на параде ведомство назвало текущую оперативную обстановку. Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. Минобороны уточняет, что в составе пешей колонны примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

Также сообщается, что авиационная часть парада состоится в прежнем формате. Над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. В завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.

