В Латвии усилили контроль за русскоязычным населением перед Днем Победы

В Латвии власти усилили контроль за русскоязычным населением перед Днем Победы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на одного из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.

Отмечается, что власти проводят опросы, как русскоязычные относятся к Великой Отечественной Войне. По словам активиста, в общем плане идет постоянный мониторинг, но в канун 9 мая это усиливается в десятки раз. Собеседник агенства добавил ,что активистов вызывают на беседы и объясняют, что этого делать нельзя.

Также активист уточнил, что в случае конкретных нарушений можно попасть под статьи уголовного кодекса Латвии. Под контролем находятся не только активно протестующие против притеснения русскоязычных, но и обычные люди.

Ранее Песков заявил, что окончательного списка глав стран, которые посетят парад Победы, нет.

