Песков: окончательного списка глав стран, которые посетят парад Победы, нет

Окончательного списка глав стран, которые посетят парад Победы 9 мая на Красной площади, на сегодняшний день нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, кого из зарубежных лидеров Россия пригласила на торжества по случаю Дня Победы. Песков отметил, что списка приглашенных лидеров стран пока нет. При этом он добавил, что в Москве будут рады видеть "самый широкий круг друзей из дружественных стран".

Как только этот список будет финализирован, мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Европа стреляет себе в ногу, отказываясь от российского газа.

Видео: официальный сайт президента России