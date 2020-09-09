Управляющий украл 8 миллионов у семьи погибшего героя в Петербурге

Сергей Гребеньков, назначенный судом финансовый управляющий при банкротствах, присвоил деньги четверых жителей Югры. Самой крупной суммой стала выплата семье военного, погибшего в ходе спецоперации.

В Петербурге вынесли приговор Сергею Гребенькову. Его обвиняли в присвоении денег, которые он должен был распределять как назначенный судом финансовый управляющий при банкротстве граждан. Самой крупной суммой, которую он забрал себе, стали 8 миллионов рублей. По данным следствия, это была выплата семье военного, погибшего в ходе специальной военной операции.

Гребеньков работал с делами четверых жителей Югры, признанных банкротами. По закону он имел полный доступ к их банковским счетам, чтобы распоряжаться имуществом в интересах кредиторов. В период с февраля 2022 по апрель 2023 года управляющий снял со счетов почти 274 тысячи рублей. Из них около 29 тысяч он потратил на расходы по делу о банкротстве. Остальные 245 тысяч присвоил и потратил на личные нужды. По той же схеме Гребеньков забрал еще около 230 тысяч рублей. Кроме того, он украл 8 миллионов рублей, которые государство выплатило семье погибшего участника СВО в качестве компенсации.

Суд назначил Гребенькову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Также мужчине придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей. Гребеньков признал вину и полностью возместил ущерб по всем преступлениям. Из-за того, что ущерб был возмещен, трое потерпевших согласились на примирение, и дела в их отношении прекратили.

