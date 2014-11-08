В Приозерске задержан поджигатель самосвала: ущерб составил 2 млн рублей

В Приозерском районе Ленинградской области полиция раскрыла дело о поджоге дорогостоящего самосвала. Инцидент произошёл в ночь на 28 апреля: неизвестный поджёг припаркованный грузовик "Шанкси", в результате чего кабина автомобиля стоимостью 2 млн рублей полностью сгорела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Спустя несколько дней, 4 мая, оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель из посёлка Коммунары.

Задержанный признался в содеянном, объяснив свой поступок личной неприязнью к водителю, которая обострилась на фоне употребления алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("поджог").

