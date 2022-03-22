Полиция задержала петербурженку, хранившую почти полкило мефедрона

У дома №5 по улице Парфеновская сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 41-летнюю местную жительницу, неработающую, по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В ходе личного досмотра в рюкзаке женщины были обнаружены и изъяты 15 свёртков. Экспертиза подтвердила, что в них находился мефедрон общей массой 28,95 грамма.

Кроме того, в снимаемой ею однокомнатной квартире в доме №6 по переулку Бойцова в стенном шкафу были найдены и изъяты ещё 46 свёртков и 6 прозрачных пакетиков с мефедроном. Общая масса изъятого вещества составила 463,43 грамма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

