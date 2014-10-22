В петербургском СИЗО-1 пресекли попытку передачи наркотика в конфетах

В Петербурге сотрудники СИЗО-1 предотвратили попытку передачи наркотиков заключённым. Запрещённые вещества были обнаружены во время проверки продуктовых посылок, предназначенных для арестантов, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Петербургу.

В одной из бандеролей, адресованной заключённому 1993 года рождения, оперативники нашли белый порошок, спрятанный внутри леденцов. В другой посылке, предназначенной для обвиняемого 1981 года рождения, было обнаружено девять свёртков, замаскированных в конфетах. Отправитель сладостей оказался жителем Ленинградской области.

Согласно результатам экспертизы, в обоих случаях был изъят метадон. Общая масса обнаруженного наркотика составила 1,14 грамма. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

