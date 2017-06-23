Майора полиции отправили в СИЗО за наркоторговлю в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО майора полиции и его сообщника по делу о наркоторговле. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Сотрудника МВД задержали 15 апреля.

По данным следствия, старший референт пресс-службы МВД, майор полиции, вместе с другими лицами продал 1,69 грамма запрещенных веществ 27 марта. Покупатель получил наркотик около дома на Московском проспекте. Позже госслужащего задержали в Невском районе. В тот же день в Адмиралтейском районе задержали его сообщника.

На суде оба фигуранта возражали против ареста и просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд постановил отправить их в СИЗО до 30 мая.