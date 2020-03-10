Весенняя погода установится в Ленобласти в середине недели
Сегодня, 15:48
Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15 градусов.

Жителей Ленинградской области в ближайшую среду, 6 мая, ждёт комфортная и по-майски теплая погода. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", будет преимущественно облачно, но без дождей. 

Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +10...+15 градусов. 

Ветер будет западным, слабой и умеренной силы (5–10 м/с), а атмосферное давление продолжит расти.

Ранее мы сообщили о том, что барический гребень разгонит облака в Петербурге 5 мая.

Фото: Pxhere

