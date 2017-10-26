Барический гребень разгонит облака в Петербурге 5 мая

В Петербурге сегодня установится преимущественно ясная и сухая погода. Это связано с тем, что на город будет оказывать влияние гребень антициклона, смещающийся с запада. В результате атмосферное давление начнёт расти, что приведёт к значительному уменьшению облачности и отсутствию осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в городе составит +15…+17 градусов. В Ленинградской области будет немного теплее: от +15 до +20 градусов, однако в отдельных районах возможно понижение до +12 градусов. Ветер ожидается юго-западный, неустойчивый, со скоростью 4–9 м/с.

При этом атмосферное давление, хоть и будет повышаться, останется немного ниже климатической нормы и достигнет отметки 754 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV