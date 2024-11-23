Заболеваемость COVID-19 в Петербурге упала почти на 30%

На 18-й неделе эпидсезона 2026 года уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Петербурге вырос на 2,2 процента по сравнению с предыдущей неделей. При этом заболеваемость COVID-19 в городе стала ниже на 29,5 процента. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В Ленинградской области этот показатель снизился на 27,6 процента по сравнению с прошлой неделей. Из негриппозных вирусов в регионе преобладают SARS-CoV-2, РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики: мыть руки или использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию и избегать контакта с чихающими или кашляющими людьми. В Петербурге и Ленинградской области уже не первую неделю продолжается снижение заболеваемости ОРВИ и COVID-19. На 14-й неделе 2026 года в городе уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом уменьшился на 12,3 процента по сравнению с предыдущей неделей.

