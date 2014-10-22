  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
119
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Самцы глухарей начинают борьбу за самок под Петербургом

0 0

Во Всеволожском районе Ленинградской области были замечены глухари, распушившие хвосты. У этих птиц сейчас идет ток – время продолжения рода, сообщил известный биолог Павел Глазков 24 апреля. 

Глухари раскрывают хвост для того, чтобы казаться крупнее и иметь более эффектный вид перед самками. В нем у пернатого ровно 18 перьев. Также глухари издают призывную брачную песню – токуют. 

Мотив состоит из двух колен: сначала птица издает щелкающие звуки, а затем брачная песня переходит в скрежет, который специалисты называют точением. Для того, чтобы самки заметили жениха, глухари периодически высоко подпрыгивают. 

Павел Глазков, биолог 

Периодически самцы дерутся, но бывает и так, что соперника пугает один только вид конкурента. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадт вернулась первая пара шипунов. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: глухари, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии