Самцы глухарей начинают борьбу за самок под Петербургом

Периодически самцы дерутся, но бывает и так, что соперника пугает один только вид конкурента.

Во Всеволожском районе Ленинградской области были замечены глухари, распушившие хвосты. У этих птиц сейчас идет ток – время продолжения рода, сообщил известный биолог Павел Глазков 24 апреля.

Глухари раскрывают хвост для того, чтобы казаться крупнее и иметь более эффектный вид перед самками. В нем у пернатого ровно 18 перьев. Также глухари издают призывную брачную песню – токуют.

Мотив состоит из двух колен: сначала птица издает щелкающие звуки, а затем брачная песня переходит в скрежет, который специалисты называют точением. Для того, чтобы самки заметили жениха, глухари периодически высоко подпрыгивают. Павел Глазков, биолог

Периодически самцы дерутся, но бывает и так, что соперника пугает один только вид конкурента.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадт вернулась первая пара шипунов.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)