В Кронштадт вернулась первая пара шипунов
Сегодня, 13:03
В Кронштадт вернулась первая пара шипунов

Уже сейчас самка насиживает яйца, а самец старается держаться поблизости.

В тростниковые заросли возле дамбы Кронштадта на днях вернулась первая пара лебедей-шипунов. В прошлом году там гнездились четыре семьи, рассказал биолог Павел Глазков. 

Уже сейчас самка насиживает яйца, а самец старается держаться поблизости. Для любого животного главное – безопасность и корм. 

В отличие от других водоплавающих птиц, нырять лебеди не умеют. А в этой заводи есть небольшая глубина, и птицы здесь собирают корм со дна с помощью своей длинной шеи!

Павел Глазков, биолог 

Этих лебедей легко отличить от других сородичей по оранжево-красному клюву с черным наростом. Только шипуны легко уживаются с человеком. 

Будем ждать возвращения к нам других пар этих величественных птиц и, конечно же, появления потомства у кронштадтских лебедей!

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: краснокнижные малые лебеди сделали остановку в заказнике "Лебяжий". 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

