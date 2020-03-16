В Кронштадт вернулась первая пара шипунов

Уже сейчас самка насиживает яйца, а самец старается держаться поблизости.

В тростниковые заросли возле дамбы Кронштадта на днях вернулась первая пара лебедей-шипунов. В прошлом году там гнездились четыре семьи, рассказал биолог Павел Глазков.

Уже сейчас самка насиживает яйца, а самец старается держаться поблизости. Для любого животного главное – безопасность и корм.

В отличие от других водоплавающих птиц, нырять лебеди не умеют. А в этой заводи есть небольшая глубина, и птицы здесь собирают корм со дна с помощью своей длинной шеи! Павел Глазков, биолог

Этих лебедей легко отличить от других сородичей по оранжево-красному клюву с черным наростом. Только шипуны легко уживаются с человеком.

Будем ждать возвращения к нам других пар этих величественных птиц и, конечно же, появления потомства у кронштадтских лебедей! Павел Глазков, биолог

