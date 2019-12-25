Краснокнижные малые лебеди сделали остановку в заказнике "Лебяжий"

В заказнике "Лебяжий", расположенном в Ленинградской области, были замечены стаи малых лебедей, которые мигрируют с юга в тундру. Эти птицы делают остановку на прибрежной полосе Финского залива, чтобы подкрепиться водорослями на мелководьях.

Малый лебедь, также известный как тундровый, является гнездовым эндемиком России. Птицы, пролетающие через Ленинградскую область, гнездятся в Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и на архипелаге Новая Земля.

Гнезда малых лебедей обычно располагаются в заболоченной тундре рядом с озерами или в низовьях рек. Эти грациозные птицы занесены в Красную книгу России.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе выпустили на волю новую партию краснокнижных серых куропаток.

Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области (Ирина Кондратьева)