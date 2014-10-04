В Гатчинском районе выпустили на волю новую партию краснокнижных серых куропаток

В Гатчинском округе Ленинградской области состоялся очередной этап программы по восстановлению популяции серой куропатки. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, в природу выпустили новую партию этих птиц.

Это уже девятый по счету выпуск с момента старта программы в 2018 году. Губернатор подчеркнул, что серая куропатка находится под охраной и занесена в Красную книгу Ленинградской области, а охота на нее строго запрещена.

Благодаря проводимой работе удалось добиться значительного роста численности вида: популяция увеличилась в четыре раза — с одной тысячи до четырех тысяч особей. Птицы успешно адаптируются к условиям региона: они остаются зимовать, создают пары и выводят потомство.

По словам Дрозденко, стабилизация численности позволит в перспективе исключить серую куропатку из списка редких и охраняемых видов.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко