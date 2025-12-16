Раскрыто, какое наследство оставила Людмила Чурсина

Наследство актрисы получит только один человек.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Она оставила в наследство недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил aif.ru.

По данным издании, много лет актриса жила в "Доме на набережной" на улице Серафимовича. Позже Чурсина купила "однушку" на Суворовской площади. Квартира располагалась неподалеку от Центрального академического театра Российской армии, в котором служила артистка. Средняя стоимость подобных объектов составляет около 20 миллионов рублей.

Последние несколько лет Чурсина в основном жила Петербурге в квартире на Каменноостровском проспекте, которая принадлежала ее сестре Эвелине. Когда та умерла, актриса стала заботиться о семье ее сына, в том числе о его дочке с ДЦП. В столицу она приезжала лишь на время репетиций и спектаклей.

Своих детей у Чурсиной не было, поэтому главной семьей для нее оставался племянник Алексей и его дети, которых воспитывала как родных. За свою жизнь актриса была замужем три раза.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, что при отсутствии завещания имущество распределят в соответствии с законом. Сначала права получают наследники первой очереди, а при их отсутствии на наследство претендуют родственники второй очереди, среди которых числятся племянники, тети и дяди.

Ранее сообщалось, что Людмила Чурсина умерла 10 июня из после борьбы с онкологическим заболеванием.

Фото: Piter.tv