Людмила Чурсина высказала мнение об игре Пересильд в "Угрюм-реке"

Актриса играет Анфису Козыреву, которую Чурсина исполнила в 1968 году.

9 марта на Первом канале начался показ многосерийной исторической драмы "Угрюм-река". Еще до выхода картины в эфир пользователи интернета скептически восприняли идею новой экранизации романа Вячеслава Шишкова. Они заявили, что современные актеры не могут сыграть сложные роли так же хорошо, как это было сделано в многосерийном фильма Ярополка Лапшина 1968 года.

Больше всего критики обрушилось на актрису Юлию Пересильд, сыгравшую роковую женщину Анфису Козыреву. Ее героиня заставляет женатого купца Петра Громова забыть о супруге и сводит с ума его сына Прохора. Интернет-комментаторы пишут, что для этой роли Пересильд не хватает "женской стати" и харизмы.

В свою очередь 79-летняя Людмила Чурсина, сыгравшая Анфису в фильме Лапшина, считает, что Пересильд – многогранная актриса и очаровательная женщина.

"Это другая женщина, нежели моя Анфиса", - отметила Чурсина в новостном сюжете Первого канала. По мнению актрисы, у Юлии есть несколько вещей, который она делает "просто блистательно". Чурсина надеется, что Пересильд удастся по-своему осмыслить этот самобытный мощный женский характер и эти чувства.

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Видео: YouTube / sVideo