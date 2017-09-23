В России из гей-драмы "Супернова" вырезали сцены однополого секса

Российская версия картины стала короче на 3-5 минут.

Российский прокатчик гей-драмы "Супернова" вырезал из фильма несколько сцен, изображавших интимную близость двух мужчин. Российская версия картины в итоге стала короче на 3-5 минут. На это обратил внимание Telegram-канал #содомиумора.

Зрители, смотревшие оригинальную версию фильма, рассказали, что из него пропала как минимум одна сцена. В ней герои-гомосексуалисты пытаются заняться сексом, но дело заканчивается поцелуями.

История рассказывает о двух мужчинах Сэме и Таскере. Они отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Это путешествие имеет для них особых смысл, поскольку Таскер стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду к жизни.

Главные роли исполнили Колин Ферт и Стэнли Туччи.

Ранее мы писали, что главные роли в фильме исполнили Колин Ферт и Стэнли Туччи.

Видео: YouTube / iVideos