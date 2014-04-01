Минкульт разрешил прокат полной версии гей-драмы "Супернова"

Прокат фильма начнется с 8 апреля.

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение на показ полной версии фильма "Супернова" режиссера Гарри Макквина. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу компании World Pictures.

Прокат гей-драмы начнется с 8 апреля. История рассказывает о двух мужчинах Сэме и Таскере. Они отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Это путешествие имеет для них особых смысл, поскольку Таскер стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду к жизни.

Главные роли исполнили Колин Ферт и Стэнли Туччи. Ранее из картины вырезали сцены, изображавшие интимную близость между главными героями. В Минкульте пояснили, что изначально поступившая в ведомство версия фильма уже была сокращена прокатчиком. Ажиотаж вокруг "Суперновы" со стороны зрителей заставил прокатчика пересмотреть свое решение.

Видео: YouTube / iVideos