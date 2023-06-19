Лавров: многие на Западе хотят сбежать от "наступления" ЛГБТ сообщества

Сергей Лавров назвал защиту традиционных ценностей сильной стороной России.

Многие люди в странах коллективного Западе, в том числе в европейском регионе, хотят сбежать от "наступления" ЛГБТ сообщества. В частности, у Москвы есть примеры переезда таких людей в Россию.Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями некоммерческих организаций страны.

Много людей, в том числе в Европе, хотят сбежать от этого наступления ЛГБТ сообщества, от полного игнорирования естественных исторических процессов, того, что нам дано Богом. Многие подумывают о том, чтобы уехать в Россию. И такие примеры уже есть. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат в качестве примера вспомнил переезд Илона Маска в штат Техас по причине того, что в Калифорнии неолиберальные ценности уже "зашкаливают". Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что в Болгарии на Международное движение русофилов развернута настоящая кампания травли в связи с тем, что они продвигают на международной арене выстраивание нормальных отношений с Кремлем.

Лавров заявил, что США относятся к Европе как к конкуренту.

Фото и видео: МИД России