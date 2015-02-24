Лавров заявил, что США относятся к Европе как к конкуренту

В МИД РФ напомнило о планах США в адрес Китая и России.

В Америке рассматривают Европу как конкурента, подчиняют ее себе. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями некоммерческих организаций страны. Дипломат заметил, что аналогичные попытки США предпринимают в отношении РФ и КНР.

.... Когда Германия - основа европейской политики и экономики - молча проглотила террористический акт на "Северных потоках", который подорвал основы ее экономического и социального благополучия, как будто, так и надо. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Сергея Лаврова, тот факт, что Европа сейчас испытывает деиндустриализацию, отражает реализацию давней задачи со стороны властей в Вашингтона. Речь идет о стремлении не допустить сближения России и Германии. По мнению дипломата, американская администрация видит угрозу в том, что Европа и Россия, Евразия как континент будут бурно расти и развиваться, опираясь на несметные ресурсы, находящиеся на Востоке и современные технологии коллективного Запада.

Лавров: Запад "уходит под корягу", если ему показывают заявления Украины о правах русских.

Фото и видео: МИД России