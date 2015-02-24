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Лавров: Запад "уходит под корягу", если ему показывают заявления Украины о правах русских

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Глава МИД РФ прокомментировал слова Ольги Стефанишиной.

Представители стран коллективного Запада "уходят под корягу", когда им показывают официальные заявления украинских властей касательно прав проживающих в стране русскоязычных граждан. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями некоммерческих организаций страны.  Дипломат привел слова вице-премьера киевского режима по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной о том, что власти не считают необходимым соблюдать языковые права русскоязычных граждан.

Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее, 16 июля Сергей Лавров, выступая в штаб-квартире ООН, заявил общественности о том, что "хозяева украинского режима" должны заставить Киев соблюдать статью Устава Всемирной организации, которая гарантирует основные права и свободы всех людей без различия расы, пола, языка и религии. 

Лавров сообщил о попытке ЕС сделать изгоем Орбана за его приверженность миру.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мид, нко, ольга стефанишина, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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