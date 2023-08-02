Сара Эштон-Чирилло получила новое назначение в рядах ВСУ.

Американский трансгендер по имени Сара Эштон-Чирилло станет официальным спикером Вооруженных сил Украины для западной аудитории. Об этом рассказали местные журналисты. Они добавили, что бывший мужчина в настоящее время является военнослужащим от киевского режима. Теперь специалист будет говорить с жителями США и европейского региона о событиях, связанных с ходом сражений в региональном конфликте между Киевом и Москвой. Напомним, что трансгендер прибыл на Украину в марте 2022 года, после чего вступил в ряды ВСУ. Он принимал участие в боях за город Артемовск, где получил ранение. Ранее Сара Эштон-Чирилло дала интервью изданию The Washington Blade, в котором рассказала о том, что мечтает о победе Украины, так как поражение Москвы сделает российское общество более толерантным к гомосексуалистам, лесбиянкам и трансгендерам и всему сообществу. напомним, что глава государства Владимир путин в декабре прошлого года подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт