Американскую пловчиху атаковали борцы за права трансгендеров

Райли Гейнс выступает за права женщин в спорте.

Американская спортсменка Райли Гейнс, выступающая за права женщин в спорте, подверглась нападению защитников прав трансгендеров во время выступления на торжественном мероприятии в Государственном университете в Сан-Франциско. Пловчихе пришлось на три часа забаррикадироваться в одной из комнат, несмотря на защиту со стороны правоохранительных органов. Девушке удалось уведомить супруга о том, что она оказалась в засаде. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что несколько раз пострадавшую ударил молодой человек в платье. Сотрудникам полиции, которые сопровождали спортсменку, пришлось убегать с места инцидента из-за натиска активистов.

Это только ещё больше уверяет меня, что я делаю всё правильно. Когда они хотят, чтобы вы молчали, говорите громче. Райли Гейнс, американская пловчиха

В 2022 году Райли Гейнс пришлось соревноваться с трансгендером Лией Томас на чемпионате NCAA по плаванию среди женщин, после чего она стала выступать за женский спорт без трансгендеров.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт