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Шеф полиции Дрейк: стрельбу в приходской школе в США устроила женщина-трансгендер

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Полиция провела в обыски в доме, в котором жила погибшая преступница.

Шеф полиции Джон Дрейк рассказал американским журналистам о том, что стрельбу в приходской школе в городе Нэшвилл устроила женщина-трансгендер. В результате трагедии погибли три ребенка, а также еще трое педагогов, которым было более 60 лет. Установлено, что злоумышленница заранее планировала это преступление. В результате операции сотрудников закона фигурантку расследования удалось ликвидировать на месте событий. В качестве одной из версий следователи отрабатывают версию того, что ситуация как-то связана с тем, что 28-летняя Одри Хейл сменила свою гендерную идентичность.

Она идентифицирует себя как трансгендер.

Джон Дрейк, шеф полиции Нэшвилла

Правоохранительные слцжбы прибыли на место происшествия спустя 14 минут после открытия огня по людям, после чего немедленно вступили в бой с преступницей. С собой у нее были две автоматические винтовки и пистолет.  Дрейк добавил, что полиция обыскала дом в Нэшвилле, в котором Хейл проживала совместно с родителями. Оперативниками найдены подробные планы школы, в окоторм преступница ранее училась. Следствие также изучает оставленные женщиной записи в поисках мотивов нападения.

Байден заявил, что у стрелявшей в Нэшвилле было два АК-47, и вновь призвал запретить штурмовое оружие.

Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: джон дрейк, нэшвилл, стрельба, трансгендер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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