Байден заявил, что у стрелявшей в Нэшвилле было два АК-47, и вновь призвал запретить штурмовое оружие

Глава США призвал Конгресс запретить штурмовое оружие.

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс принять меры по контролю над огнестрельным оружием после стрельбы в приходской школе в городе Нэшвилль. Глава государства в рамках своего выступления в Восточной комнате Белого дома пояснил, что у преступника было при себе два автомата Калашникова (АК-47). В очередной раз политик призвал законодателей запретить использование в стране штурмовое оружие.

Сообщается, что у стрелка было два штурмовых оружия и пистолет — два АК-47. Поэтому я снова призываю Конгресс принять мой запрет на штурмовое оружие. ДЖо Байден, президент США

По информации от местных журналистов, у 28-летней подозреваемой с собой были две штурмовые винтовки и пистолет. Власти региона уточнили, что преступнице удалось убить как минимум троих детей и трех взрослых граждан страны. Речь идет о жительнице Нэшвилла и бывшей ученице пострадавшей школы. Огонь велся на территории пресвитерианского учреждения "Ковенант". Трагедия произошла за 14 минут. Сотрудники полиции получили первые сведения об инциденте в 10:13 по местному времени. Стрелка застрелили.

Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое.

Фото и видео: YouTube / CBS News