В Петербурге за полгода оформили свыше 467 тыс. штрафов за неправильную парковку

На штрафстоянки отправили 47 тыс. автомобилей

В Санкт-Петербурге подвели итоги контроля за соблюдением правил парковки и оплаты стоянок за первое полугодие. По данным пресс-службы городского Комитета по транспорту, за шесть месяцев выписано 467,6 тыс. постановлений за нарушения. Почти 47 тыс. машин эвакуировали на спецстоянки.

Большая часть штрафов — 440,4 тыс. — связана с неуплатой за парковку. Инспекторы зафиксировали 9 тыс. случаев загрязнённых номеров, 8,9 тыс. машин со снятыми госзнаками и свыше 3 тыс. нарушений на местах для инвалидов.

В рамках профилактики провели 3,6 тыс. мероприятий, включая разъяснительные беседы с водителями. 63 тыс. протоколов передали судьям за просрочку оплаты штрафов.

Ранее сообщалось, что у станции "Рыбацкое" появится перехватывающая парковка на 124 места.

Фото: Piter.TV