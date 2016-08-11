Семь наград завоевали теннисистки из Петербурга на Кубке России с ПОДА

Две из них — высшей пробы. Турнир собрал более 110 участников из 35 регионов страны.

С 8 по 12 июля в Саратове состоялся Кубок России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Воспитанницы СШОР Красногвардейского района Санкт-Петербурга завоевали семь медалей, включая два золота. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

В турнире участвовали свыше 110 атлетов из 35 регионов страны, соревнуясь в одиночном, парном и смешанном разрядах. В женских парных состязаниях (WD20) бронзу получили Елена Литвиненко, Анастасия Зорина, Фатьма Фаттахова и Анастасия Костеневич. Зорина также стала серебряным призером в личном зачете, а Литвиненко одержала победу в смешанных парах (XD17) и одиночном разряде.

Подготовкой спортсменок занимались тренеры Александра Лосева и Елена Хорошилова, а также играющий наставник Анастасия Костеневич.

Ранее сообщалось, что пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге.

Фото: телеграм-канал администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга