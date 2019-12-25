Пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидают более 3 тысяч участников из России и зарубежных стран.

В Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября состоятся международные "Игры Александра Невского". Как сообщил ТАСС председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, мероприятие соберет свыше 3 тысяч юных спортсменов из 75 регионов России и пяти зарубежных государств.

Соревновательная программа включает шесть дисциплин: мини-футбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, самбо, шахматы и выполнение нормативов ГТО. Дополнительно будут организованы состязания по скейтбордингу и онлайн-шахматам. Основные мероприятия пройдут в спорткомплексе "Юбилейный", всего задействуют пять спортивных объектов.

Также частью программы станет форум "Вера и спорт", который пройдет 11-12 сентября. Как отметил иерей Богдан Полевой, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость", в РГПУ им. Герцена состоятся дискуссии с участием религиозных деятелей, ученых и спортивных экспертов. Ключевые темы - взаимодействие религии и спорта, вопросы кибербезопасности и влияние искусственного интеллекта.

Возрастная категория спортсменов - от 12 до 14 лет.

Ранее сообщалось, что петербургский парламент готовится к "нулевым" чтениям бюджета.

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