Петербург завершил летние Игры Александра Невского и передал флаг Ленобласти

Зимние Игры Александра Невского примет Ленинградская область после Петербурга.

С 10 по 14 сентября в Санкт-Петербурге проходили летние Игры святого благоверного князя Александра Невского. На церемонии закрытия флаг турнира передан Ленинградской области, которая примет зимний этап соревнований.

Председатель комитета по спорту Петербурга Антон Шантырь передал символ турнира главе комитета по спорту Ленобласти Вячеславу Комарову. Регион уже начал подготовку к проведению зимних Игр.

На летних стартах сборная Ленинградской области заняла 20-е место среди 80 команд из российских регионов и стран-участниц. Особо отличилась самбистка Таисия Евдокимова, завоевавшая золотую медаль в комплексе ГТО (V ступень).

Игры Александра Невского являются всероссийскими соревнованиями, объединяющими летние и зимние спортивные дисциплины.

Фото: Комитет по спорту Ленинградской области