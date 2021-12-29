Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде

Лидерами гонки стали норвежцы.

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине. От национальной сборной принимали участие Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Спортсмены принесли своей стране 19-ую награду на данном международном соревновании в Китае.

Лидерами гонки стали норвежцы Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен. Они преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 50,2 секунды и использовали во время стрельбы 7 дополнительных патронов. Лыжники провели 1 штрафной круг. На втором месте расположились французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе (+27,4 секунды; 9 дополнительных патронов).

Россияне за гонку использовали шесть дополнительных патронов. На последнем этапе после стрельбы из положения стоя Эдуарду Латыпову пришлось пробежать два штрафных круга. Из-за этого РФ уступила норвежцам 45,3 секунды.

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Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

