Умер легендарный олимпийский чемпион Сергей Чепиков

На Олимпиадах Чепиков завоевал шесть медалей: два золота, три серебра и одну бронзу.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Чепиков скончался после продолжительной болезни. сообщил в соцсетях руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

По данным Telegram-канала Baza, Чепиков боролся с онкологией. Но даже в ходе лечения он продолжал работать в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. Экс-биатлонист ушел из жизни в возрасте 59 лет.

С 1982 года Сергей Чепиков тренировался к заслуженного тренера РСФСР Павла Береснева. Профессионально он занимался биатлоном с 1987 по 1994 год и вновь с 2001 по 2006 год. После завершения спортивной карьеры спортсмен стал тренером-консультантом сборной России по биатлону. В 2011–2014 годах состоял в правлении Союза биатлонистов России, в 2018 году его назначили вице-президентом.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)