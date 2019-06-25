Российских биатлонистов не допустили до Олимпийских игр 2026 года

186 из 210 олимпийских квот уже распределены между членами НОК, оставшиеся места будут выданы по полученным атлетами квалификационным очкам.

Международный союз биатлонистов (IBU) не предусмотрел в правилах отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года участие спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. Соответствующее заявление сделала пресс-служба международной организации. В текущий момент 186 из 210 олимпийских квот уже распределены между национальными олимпийскими комитетами (НОК). Они предоставлены атлетам из национальных команд, занявших места с 1 по 20-е в итоговом мужском и женском зачетах Кубка наций текущего сезона.

Оставшиеся 24 места будут распределены в индивидуальном порядке на основе списка квалификационных очков IBU по состоянию на 18 января 2026 года после этапа Кубка мира, организованного в немецкой коммуне Рупольдинге. Квалифицироваться на состязания смогут только спортсмены, имеющие право участвовать в соревнованиях IBU и представляющие НОК, но которые еще не получили квоты по результатам Кубка наций. НОК может получить максимум две квоты каждого пола по результатам квалификационных очков IBU.

Напомним, что российские и белорусские представители были отстранены от IBU в марте 2022 года. Спортивная организация отказывается допускать атлетов даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября 2025 года. Олимпийские игры состоятся на территории Италии в феврале 2026 года.

Фото: pxhere.com