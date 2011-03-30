По итогам III квартала года премии петербургского правительства получат 638 спортсменов и 309 тренеров

Получающий премию должен входить в состав сборных команд Петербурга и РФ, а также выступать за город.

Премия петербургского правительства по итогам III квартала 2024 года присуждена 638 спортсменам. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, рассказали 31 декабря в Смольном.

Выплаты получат спортсмены, которые заняли призовые места на официальных международных и всероссийских соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Получающий премию должен входить в состав сборных команд Петербурга и РФ, а также выступать за город.

Премию присудили занявшим призовые места на чемпионатах, кубках и первенствах мира, Европы и страны по следующим видам спорта: бадминтон, баскетбол, биатлон, бокс, велосипедный спорт, волейбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, прыжки на лыжах с трамплина, серфинг, синхронное плавание, современное пятиборье, спортивная борьба, спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тяжелая атлетика, фехтование и хоккей на траве.

Кроме того, выплаты вручат и 309 тренерам.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге учителя получат премии за успехи школьников на олимпиадах.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)